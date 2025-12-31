Acessibilidade

31 de Dezembro de 2025 • 13:21

Aquidauana

Bombeiros atendem acidente no Jardim Aeroporto

Colisão em Aquidauana aconteceu entre moto e carro com placas da Bolívia

Redação

Publicado em 31/12/2025 às 12:16

Atualizado em 31/12/2025 às 12:18

Corpo de Bombeiros

Por volta das 11h30 de ontem, dia 30, o 3º Grupamento de Bombeiros Militar (3º GBM) atendeu a um sinistro de trânsito do tipo colisão lateral entre um automóvel e uma motocicleta, ocorrido no cruzamento da Rua Monte Castelo com a Rua Edu Rocha, no bairro Aeroporto.

As viaturas UR-153 e ABTF-04 foram acionadas e deslocaram-se rapidamente até o local da ocorrência. No atendimento, foi constatado que um automóvel Toyota, conduzido pela Sra. M. P. L., de 25 anos, nacionalidade boliviana, colidiu lateralmente com uma motocicleta conduzida pelo Sr. T. A. A., de 39 anos.

O condutor da motocicleta foi encontrado sentado em via pública, consciente e orientado. Ele apresentava escoriações pelo corpo e um corte contuso no membro inferior esquerdo (perna esquerda), sem queixas adicionais de dor no momento da avaliação. Os sinais vitais estavam preservados.

Após a realização dos primeiros socorros no local, a vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal, onde permaneceu sob cuidados médicos.

O Corpo de Bombeiros Militar reforça a importância da atenção redobrada e da condução segura, especialmente em cruzamentos urbanos, como forma de prevenir acidentes e preservar vidas.

