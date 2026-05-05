Bombeiros atendem colisão entre carro, moto e motoneta em Aquidauana

Você Repórter/ O Pantaneiro

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul atendeu, na tarde de segunda-feira, dia 4, uma ocorrência de sinistro de trânsito envolvendo três veículos na Ponte Nova, localizada na Rua Teodoro Rondon, região central de Aquidauana. O acidente envolveu um carro, uma motocicleta e uma motoneta (Biz).

A equipe havia sido acionada via 193 para atender um caso de mal súbito, mas durante o deslocamento se deparou com a colisão. No local, a guarnição prestou atendimento a uma das vítimas, uma mulher de 63 anos, que conduzia a motoneta.

Ela foi encontrada deitada de lado, consciente e orientada, queixando-se de dores no ombro direito e na região das costelas do lado direito, além de apresentar um ferimento com sangramento leve nos dedos do pé esquerdo. A vítima recebeu os primeiros atendimentos, foi imobilizada em prancha rígida e encaminhada ao Hospital Regional de Aquidauana, onde ficou sob os cuidados da equipe médica de plantão.

Não há informações sobre o estado de saúde das demais pessoas envolvidas no acidente nem sobre as circunstâncias da colisão. O Corpo de Bombeiros reforça a importância da atenção redobrada no trânsito, especialmente em vias de grande movimento e em cruzamentos, para evitar acidentes.

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