Bombeiros atendem dois acidentes que deixaram feridos em Aquidauana

Divulgação

O Corpo de Bombeiros Militar atendeu a duas ocorrências de sinistros de trânsito na manhã de terça-feira, dia 14, em Aquidauana. Os casos foram registrados nos bairros Alto e Ovídio Costa I, ambos com vítimas encaminhadas ao pronto-socorro.

Por volta das 8h, a equipe foi acionada via 193 para atender uma queda de motocicleta no bairro Alto. No local, os bombeiros encontraram a vítima, um homem de 31 anos, caída ao solo, consciente e orientada. O paciente relatava dor na região da clavícula direita, apresentando deformidade sugestiva de fratura, além de escoriações na mão direita e no pé direito. Os sinais vitais estavam estáveis.

A guarnição realizou a estabilização manual da coluna cervical, aplicação de colar cervical e imobilização em prancha rígida, conforme protocolo de atendimento pré-hospitalar. Também foi feita a imobilização do membro superior direito com uso de tipoia e curativos simples nas áreas com escoriações. Após o atendimento inicial, a vítima foi encaminhada ao pronto-socorro.

Já por volta das 11h30, a guarnição foi acionada para atender uma colisão envolvendo motocicleta e bicicleta no bairro Ovídio Costa I. Ao chegar ao local, os bombeiros constataram a presença de duas vítimas.

A primeira vítima, uma adolescente de 16 anos, foi encontrada caída ao solo, consciente e orientada, relatando dores na clavícula do lado direito, além de apresentar corte no supercílio direito e escoriações no membro superior direito. Foram realizados os exames primário e secundário, com imobilização conforme protocolo, utilizando colar cervical e prancha rígida. Também foi feita a limpeza dos ferimentos antes do encaminhamento ao pronto-socorro.

A segunda vítima, um jovem de 19 anos, estava consciente e orientado, sentado em um estabelecimento comercial, negando dores nas regiões cervical e lombar. Apresentava ferimento corto-contuso no tornozelo direito, com sangramento ativo. A equipe realizou a limpeza do ferimento e curativo compressivo para controle do sangramento. O paciente apresentava sinais vitais estáveis e foi encaminhado ao pronto-socorro para avaliação médica.

Ambas as vítimas ficaram sob os cuidados da equipe médica de plantão. As circunstâncias dos acidentes serão investigadas pelas autoridades competentes.

O Corpo de Bombeiros reforça a importância do uso de equipamentos de segurança, como capacete, e da atenção redobrada no trânsito para prevenção de acidentes.

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