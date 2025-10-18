Bombeiros atendem duas idosas vítimas de quedas acidentais em Corumbá

Ilustrativa - Corpo de Bombeiros

Na tarde desta quinta-feira (16), o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (3º GBM) atendeu duas ocorrências distintas de queda acidental em Corumbá. Os casos, registrados em diferentes regiões da cidade, envolveram mulheres idosas que sofreram lesões e fraturas.

A primeira ocorrência aconteceu por volta das 16h, em uma residência na Alameda Paiaguás, bairro Dom Bosco. No local, a equipe de resgate prestou atendimento a vítima de 79 anos, que caiu ao descer uma escada. A vítima apresentava fortes dores no fêmur esquerdo, com suspeita de fratura. Após os primeiros socorros, ela foi imobilizada e encaminhada ao Pronto-Socorro de Corumbá, onde permaneceu sob cuidados médicos.

Cerca de duas horas depois, por volta das 18h, os bombeiros foram acionados novamente — desta vez em um clube recreativo na Rua Silva Jardim, bairro Universitário. No local, o idoso de 76 anos, sofreu uma queda enquanto realizava atividade física, resultando em fratura exposta no punho direito. Consciente e orientada, a vítima recebeu atendimento de primeiros socorros, incluindo hemostasia e imobilização do membro, antes de ser levada ao Pronto-Socorro.

As duas ocorrências chamam atenção para a necessidade de cuidados redobrados com a segurança de pessoas idosas, tanto em casa quanto durante práticas recreativas, a fim de prevenir quedas e acidentes comuns nessa faixa etária.

