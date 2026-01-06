Bombeiros atendem homem que caiu de telhado durante trabalho no Arara Azul

Vítima de 49 anos sofreu queda de aproximadamente três metros e foi transportada ao hospital com dores na coluna e cabeça
O caso reforça a importância do uso de equipamentos de proteção individual / Ilustrativa - Corpo de Bombeiros
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul atendeu na tarde de segunda-feira (5), uma ocorrência de queda acidental de pessoa de local elevado no município de Aquidauana. A guarnição do 2º Subgrupamento de Bombeiros Militar (2º SGBM/3º GBM) foi acionada para atender ao chamado na Rua Projetada B, no bairro Arara Azul, nas proximidades da Rua Febiano Alírio V. de Castro.
No local, os militares encontraram a vítima, de 49 anos, consciente e orientada. De acordo com informações apuradas, o homem realizava serviços no telhado da varanda da residência quando sofreu uma queda de aproximadamente três metros de altura.
Durante a avaliação inicial, o homem apresentou queixas de dores na região cervical (pescoço), na lombar e na cabeça. Seus sinais vitais estavam estáveis, com saturação de oxigênio em 97% e frequência cardíaca de 82 batimentos por minuto.
Após os procedimentos de abordagem, avaliação e imobilização, a vítima foi acondicionada adequadamente e transportada ao Hospital Regional de Aquidauana para atendimento médico especializado.
O caso reforça a importância do uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) e de práticas seguras durante a realização de trabalhos em altura, mesmo em ambientes domésticos, a fim de prevenir acidentes graves.
