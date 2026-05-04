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Trânsito

Bombeiros atendem motociclista com sinais de embriaguez em Aquidauana

Acidente ocorreu na noite de sábado (2), na Rua Felipe Orro, bairro Vila Pinheiro

Da redação

Publicado em 04/05/2026 às 12:21

Atualizado em 04/05/2026 às 13:30

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motociclista com sinais de embriaguez / Você Repórter/O Pantaneiro

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul atendeu, na noite do último sábado (2), uma ocorrência de queda de motocicleta na Rua Felipe Orro, bairro Vila Pinheiro, em Aquidauana. A guarnição foi acionada por volta das 22h50 via Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciops).

No local, os militares encontraram um homem ao solo, ao lado de uma motocicleta caída na pista de rolamento, no sentido centro-bairro. Durante a abordagem, a vítima apresentava-se inicialmente em estado de sonolência, com forte odor etílico. Foram constatadas lesões como corte contuso no rosto, ferimento no lábio superior, escoriações na região temporal direita da cabeça, além de escoriações em membros superiores e inferiores. Apesar das lesões, a vítima mantinha-se sem sinais aparentes de fraturas.

Ao recobrar a consciência durante o atendimento, o homem informou ter ingerido bebida alcoólica. Apresentava-se desorientado, com olhos avermelhados, comportamento agitado e pouco colaborativo com a equipe de resgate.

Diante do quadro, foi realizada a imobilização em prancha rígida, conforme protocolo de atendimento pré-hospitalar. A vítima foi encaminhada ao Hospital Regional Estácio Muniz, onde foi entregue à equipe médica de plantão na área vermelha, destinada a atendimentos de maior gravidade.

O Corpo de Bombeiros Militar reforça os perigos da combinação entre álcool e direção, seja de veículo automotor ou motocicleta. A ingestão de bebida alcoólica reduz os reflexos, compromete o equilíbrio e aumenta significativamente o risco de acidentes graves.

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