Bombeiros atuam em caso de parada cardíaca em Aquidauana

Ilustrativa - Corpo de Bombeiros

Uma ocorrência de emergência clínica mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar na região da Fazenda Caiman, em Aquidauana, após a informação de que uma pessoa estava sendo transportada em veículo particular em estado grave. O atendimento foi realizado na noite de segunda-feira (15), depois que a equipe foi acionada pelo Centro de Operações do Corpo de Bombeiros, a pedido da direção do Hospital Municipal.



Durante o deslocamento, a guarnição interceptou a caminhonete que conduzia a vítima, um homem de 38 anos, que estava no banco traseiro do veículo sem sinais vitais, apresentando ausência de respiração e de pulso. Diante da situação, os bombeiros realizaram a imobilização em prancha rígida e iniciaram imediatamente os procedimentos de ressuscitação cardiopulmonar (RCP), por volta das 19h40, mantendo as manobras durante todo o trajeto até o Hospital Municipal de Aquidauana.



A equipe chegou à unidade hospitalar às 20h03, quando a vítima foi entregue aos cuidados da médica plantonista. Após avaliação clínica, o óbito foi constatado.

