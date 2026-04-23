Bombeiros auxiliam na captura de jararaca e no resgate de cão em Aquidauana

Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, por meio do 2º SGBM/3º GBM – Aquidauana, atendeu na manhã e na tarde desta quarta-feira (22), a duas ocorrências envolvendo animais em situações de risco no município. Uma delas foi a captura de uma jararaca no bairro Paraíso; a outra, o resgate de um cão preso em uma manilha no bairro Alto.

Na manhã de quarta, a guarnição foi acionada via Central Integrada de Operações de Segurança Pública (CIOPS) para prestar apoio à equipe da Polícia Militar Ambiental (PMA) na captura de uma serpente da espécie jararaca que se encontrava no interior de uma residência no bairro Paraíso.

O animal estava sobre a laje do banheiro, a aproximadamente 3,5 metros de altura. Para o acesso seguro, a equipe de salvamento realizou o escoramento com escada, possibilitando que a PMA efetuasse a captura utilizando equipamento apropriado. Após a captura, a serpente ficou sob responsabilidade da PMA, que realizou a destinação adequada do animal. A ocorrência foi finalizada sem registro de feridos.

Já na parte da tarde, os bombeiros foram acionados para atender uma ocorrência envolvendo animal em local impróprio no bairro Alto. Ao chegar ao endereço, a guarnição constatou que um cachorro de pequeno porte estava preso no interior de uma manilha com aproximadamente 1,5 metro de profundidade.

Durante a avaliação, foi verificado que o animal apresentava comportamento agressivo, porém aparentemente não possuía ferimentos. Para a retirada segura, a equipe utilizou equipamento apropriado, conseguindo remover o animal sem intercorrências.

O Corpo de Bombeiros Militar orienta a população a não tentar capturar ou manipular animais silvestres, como serpentes, e a acionar imediatamente os órgãos competentes (PMA ou Bombeiros pelo 193) para realização do manejo adequado. Em casos de animais domésticos em situação de risco, também se deve buscar ajuda especializada para evitar ferimentos ao animal ou ao cidadão.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!