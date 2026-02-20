Acessibilidade

20 de Fevereiro de 2026 • 10:14

Bombeiros capacitam motoristas e monitores do transporte escolar em Aquidauana

 Treinamento com ênfase na Lei Lucas abordou técnicas de primeiros socorros para atendimento a crianças e adolescentes

Da redação

Publicado em 20/02/2026 às 09:22

Atualizado em 20/02/2026 às 09:24

O treinamento contou com aulas expositivas e simulações práticas, permitindo que os participantes aplicassem as técnicas aprendidas / Divulgação/Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul realizou na tarde de quinta-feira (19) um treinamento de primeiros socorros com ênfase na Lei Lucas, destinado aos motoristas e monitores do transporte escolar da Secretaria Municipal de Educação de Aquidauana.

A capacitação teve como objetivo reforçar a importância da preparação adequada dos profissionais que atuam diretamente com crianças e adolescentes, garantindo mais segurança no ambiente escolar e no transporte diário dos estudantes.

Durante o treinamento, foram abordados conteúdos teóricos e práticos fundamentais para o atendimento em situações de emergência. Os participantes tiveram instruções sobre Suporte Básico de Vida (SBV), verificação e monitoramento de sinais vitais, identificação de Parada Cardiorrespiratória (PCR) e técnicas de Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP).

O curso também contemplou orientações específicas para atendimento a vítimas de convulsão, identificação e manejo da síncope com aplicação da posição lateral de segurança, primeiros atendimentos a queimaduras e procedimentos para casos de Obstrução de Vias Aéreas por Corpo Estranho (OVACE).

Os profissionais foram apresentados ao kit de primeiros socorros, conhecendo materiais de consumo, tala fácil, ataduras, torniquete, oxímetro portátil e demais itens essenciais para o atendimento inicial em emergências.

O treinamento contou com aulas expositivas e simulações práticas, permitindo que os participantes aplicassem as técnicas aprendidas em situações simuladas de emergência, consolidando o conhecimento de forma aplicada ao cotidiano escolar.

O Corpo de Bombeiros Militar reforça que a capacitação contínua é fundamental para salvar vidas e garantir respostas rápidas e eficazes em situações críticas, especialmente no ambiente escolar, onde a prontidão no atendimento pode fazer a diferença entre a vida e a morte.

A capacitação com ênfase na Lei Lucas atende à legislação federal que torna obrigatória a preparação de professores e funcionários de escolas, públicas e privadas, para atendimentos de primeiros socorros. A lei foi criada em memória do menino Lucas Begalli Zamora, de 10 anos, que morreu em 2017 após engasgar-se durante um passeio escolar.

