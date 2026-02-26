Acessibilidade

26 de Fevereiro de 2026

Meio ambiente

Bombeiros capturam sucuri de 5 metros no bairro Aeroporto em Aquidauana

Animal foi encontrado em curso d'água próximo a residências e atraiu curiosos; serpente foi solta em local seguro

Da redação

Publicado em 26/02/2026 às 14:40

Atualizado em 26/02/2026 às 14:42

Diante da situação, a guarnição realizou a contenção e captura segura da sucuri, visando a preservação da integridade do animal e a segurança dos moradores da região / Divulgação

Por volta das 11h da manhã de quarta-feira, dia 25, a guarnição de salvamento do Corpo de Bombeiros Militar de Aquidauana deslocou-se até a Rua República da Bolívia, no bairro Aeroporto, após solicitação da população informando que uma cobra estava se deslocando pela alameda próxima às residências, em direção a um pequeno curso d'água nas proximidades.

Ao chegar ao local, a equipe constatou que o ofídio, identificado como uma sucuri (erroneamente informada inicialmente como jiboia) com aproximadamente 5 metros de comprimento, já se encontrava no canal do curso d'água. A presença do animal acabou atraindo diversos curiosos, gerando aglomeração e risco tanto para a população quanto para a própria serpente.

Diante da situação, a guarnição realizou a contenção e captura segura da sucuri, visando a preservação da integridade do animal e a segurança dos moradores da região.

Após a captura, foi verificado que o animal não apresentava ferimentos. A sucuri foi então solta em local ermo, distante da área urbana, sem agitação e barulho, em ambiente mais adequado ao seu habitat natural, garantindo sua sobrevivência e afastando o risco de novos encontros com a população.

Serviço – O Corpo de Bombeiros Militar orienta que, ao avistar animais silvestres em área urbana, a população não deve tentar capturá-los ou se aproximar, devendo acionar imediatamente o 193 para atendimento especializado. A captura por pessoas sem treinamento pode resultar em acidentes graves, tanto para o morador quanto para o animal.

