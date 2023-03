Bombeiros retomam buscas por corpo de adolescente afogado no Rio Aquidauana nesta terça

Corpo de adolescente continua desaparecido / Divulgação

Os militares do Corpo de Bombeiros de Aquidauana tiveram de parar as buscas pelo corpo do adolescente de 14 anos, que desapareceu no Rio Aquidauana, no domingo (5).

As buscas estão sendo realizadas desde a data do afogamento e conforme os militares nesta segunda-feira (6), as equipes realizaram buscas subaquáticas na região do desaparecimento, sendo constatado uma profundidade de aproximadamente 5 metros, com visibilidade baixa e forte correnteza.