Bombeiros controlam incêndio em área de vegetação de Aquidauana

Divulgação/Bombeiros de Aquidauana

A guarnição foi acionada para combater um foco de incêndio que teve início em um amontoado de galhos secos, provenientes de restos de árvores cortadas. No momento da chegada da equipe, as chamas já se propagavam pela vegetação ao redor, aumentando o risco de danos ambientais e de proximidade com residências.

No local, os bombeiros realizaram o combate direto ao fogo até a extinção completa das chamas. Na sequência, a equipe executou o procedimento de rescaldo, que consiste na eliminação de possíveis focos remanescentes, garantindo a segurança da área e evitando que o incêndio fosse reativado.

Não houve registro de feridos ou danos a residências. O Corpo de Bombeiros reforça a importância de a população evitar a queima de lixo, galhos e vegetação, especialmente em períodos de estiagem e baixa umidade, quando o fogo pode se alastrar rapidamente e causar grandes prejuízos.

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