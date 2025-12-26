Bombeiros controlam princípio de incêndio em caminhão com carvão

O Corpo de Bombeiros controlou o princípio de incêndio / Foto ilustrativa/Corpo de Bombeiros-MS

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, através do 2º SGBM/3º GBM, foi acionado na noite de terça-feira, dia 24, para atender a um princípio de incêndio em um caminhão carregado com carvão, no município de Aquidauana.

Ao chegar ao local, a guarnição encontrou o condutor do caminhão, que alertou para a presença de fumaça saindo da carga, sinalizando o início de um processo de combustão do material transportado. Com a autorização do motorista, os bombeiros iniciaram imediatamente a aplicação de água para resfriar a carga.

Foram utilizados aproximadamente 500 litros de água para controlar a ocorrência e prevenir uma possível reignição, operação que obteve sucesso na eliminação completa do risco. Após a intervenção, o caminhão e a carga permaneceram sob responsabilidade do condutor. Não houve registro de vítimas ou danos materiais adicionais ao veículo.

Com a situação normalizada, a guarnição do Corpo de Bombeiros retornou à sua base. O Corpo de Bombeiros Militar reforça a importância da atenção constante durante o transporte de cargas suscetíveis ao aquecimento espontâneo, destacando que a identificação rápida de sinais de risco e o acionamento imediato das equipes de emergência são essenciais para evitar a propagação de incêndios e prejuízos maiores.

