Bombeiros controlam princípio de incêndio em marcenaria de Aquidauana

João Eric

Na manhã deste domingo (16), por volta das 10h, equipes do Corpo de Bombeiros de Aquidauana foram acionadas para combater um princípio de incêndio em uma marcenaria localizada na Rua Getúlio Vargas, no bairro Alto, próximo ao cemitério da cidade.

Segundo informações, o fogo começou no interior do estabelecimento, mas os bombeiros agiram rapidamente e conseguiram conter as chamas antes que se alastrassem.

Após o controle do incêndio, as equipes permaneceram no local para garantir que não houvesse risco de reignição.

Ninguém ficou ferido, e as causas do incidente ainda serão apuradas.