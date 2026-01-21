Bombeiros cortam galhos que ameaçavam residência em Aquidauana

Não houve registro de vítimas durante a ocorrência
Divulgação/ Bombeiros
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul atendeu, na terça-feira (20), uma ocorrência de corte urgente de árvore no bairro Previsul, em Aquidauana. A ação foi realizada por uma guarnição do 2º Subgrupamento do 3º Grupamento de Bombeiros Militar (2º SGBM/3º GBM), após acionamento via CIOPS.
A equipe foi deslocada ao local após solicitação informando que galhos de uma árvore estavam sobre uma residência, oferecendo risco à estrutura do imóvel e à segurança dos moradores. Ao chegar ao endereço, os bombeiros confirmaram a situação.
Durante o atendimento, os militares realizaram o corte dos galhos que se encontravam sobre o telhado da residência, eliminando o risco imediato. No entanto, devido a uma falha no funcionamento da motosserra, não foi possível concluir totalmente o serviço, permanecendo pendente apenas a área da varanda do imóvel.
O solicitante foi orientado quanto à situação e informado de que o serviço remanescente será finalizado no próximo atendimento operacional da guarnição. Não houve registro de vítimas durante a ocorrência.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Memória e Fé
No ano de 1930, os padres Francis Mohr e Alphonse Hild, pioneiros da Congregação na região, desembarcaram de navio em Aquidauana
Ocorrência
Ocorrência foi registrada na manhã desta terça-feira (20)
Polícia
A Polícia Militar orienta a população a utilizar o aplicativo Celular Seguro
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS