21 de Janeiro de 2026 • 15:51

Ocorrência

Bombeiros cortam galhos que ameaçavam residência em Aquidauana

Não houve registro de vítimas durante a ocorrência

Da redação

Publicado em 21/01/2026 às 10:20

Divulgação/ Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul atendeu, na terça-feira (20), uma ocorrência de corte urgente de árvore no bairro Previsul, em Aquidauana. A ação foi realizada por uma guarnição do 2º Subgrupamento do 3º Grupamento de Bombeiros Militar (2º SGBM/3º GBM), após acionamento via CIOPS.

A equipe foi deslocada ao local após solicitação informando que galhos de uma árvore estavam sobre uma residência, oferecendo risco à estrutura do imóvel e à segurança dos moradores. Ao chegar ao endereço, os bombeiros confirmaram a situação.

Durante o atendimento, os militares realizaram o corte dos galhos que se encontravam sobre o telhado da residência, eliminando o risco imediato. No entanto, devido a uma falha no funcionamento da motosserra, não foi possível concluir totalmente o serviço, permanecendo pendente apenas a área da varanda do imóvel.

O solicitante foi orientado quanto à situação e informado de que o serviço remanescente será finalizado no próximo atendimento operacional da guarnição. Não houve registro de vítimas durante a ocorrência.

Leia Também

