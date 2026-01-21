Bombeiros cortam galhos que ameaçavam residência em Aquidauana

Divulgação/ Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul atendeu, na terça-feira (20), uma ocorrência de corte urgente de árvore no bairro Previsul, em Aquidauana. A ação foi realizada por uma guarnição do 2º Subgrupamento do 3º Grupamento de Bombeiros Militar (2º SGBM/3º GBM), após acionamento via CIOPS.



A equipe foi deslocada ao local após solicitação informando que galhos de uma árvore estavam sobre uma residência, oferecendo risco à estrutura do imóvel e à segurança dos moradores. Ao chegar ao endereço, os bombeiros confirmaram a situação.



Durante o atendimento, os militares realizaram o corte dos galhos que se encontravam sobre o telhado da residência, eliminando o risco imediato. No entanto, devido a uma falha no funcionamento da motosserra, não foi possível concluir totalmente o serviço, permanecendo pendente apenas a área da varanda do imóvel.



O solicitante foi orientado quanto à situação e informado de que o serviço remanescente será finalizado no próximo atendimento operacional da guarnição. Não houve registro de vítimas durante a ocorrência.

