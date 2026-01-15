Acessibilidade

15 de Janeiro de 2026 • 14:07

Bombeiros de Aquidauana alertam sobre riscos de carregadores

A prática, considerada comum no dia a dia, pode resultar em acidentes graves, especialmente quando ocorre sem supervisão

Da redação

Publicado em 15/01/2026 às 09:24

Atualizado em 15/01/2026 às 10:00

Viatura Corpo do Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul divulgou uma nota de orientação preventiva à população de Aquidauana alertando sobre os riscos de incêndio causados por equipamentos eletrônicos deixados conectados a carregadores dentro de residências. A prática, considerada comum no dia a dia, pode resultar em acidentes graves, especialmente quando ocorre sem supervisão.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, aparelhos como celulares, tablets, notebooks e outros dispositivos eletrônicos, quando permanecem ligados à tomada por longos períodos, podem sofrer aquecimento excessivo, curto-circuito ou falhas internas, aumentando o risco de incêndio. O perigo é maior quando são utilizados carregadores sem certificação, extensões sobrecarregadas ou quando os equipamentos ficam apoiados sobre materiais inflamáveis, como camas e sofás.

Entre os principais riscos apontados estão a sobrecarga elétrica, curto-circuito em tomadas e adaptadores, uso de carregadores paralelos, além de deixar os aparelhos carregando durante a noite ou na ausência de moradores.

Como medida preventiva, os bombeiros orientam que, ao sair de casa, todos os carregadores e equipamentos que não estejam em uso sejam desconectados da tomada. Também é recomendado evitar deixar aparelhos carregando sem a presença de pessoas no imóvel, utilizar apenas carregadores originais ou certificados pelo Inmetro, não cobrir carregadores durante o uso e observar sinais de aquecimento ou desgaste em fios e tomadas.

Em caso de princípio de incêndio, a orientação é desligar a energia elétrica, se for possível com segurança, não utilizar água em incêndios envolvendo eletricidade, afastar as pessoas do local e acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

Segundo o 2º Subgrupamento do 3º Grupamento de Bombeiros Militar de Aquidauana, atitudes simples de prevenção no cotidiano podem reduzir riscos, evitar prejuízos e preservar vidas.

