Bombeiros de Aquidauana arrecada doações para o RS

Ilustrativa/Bombeiros MS

O quartel do 1ª Subgrupamento do Corpo de Bombeiros de Aquidauana é um dos pontos de coleta para donativos para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.



Conforme divulgado pela corporação, quem quiser doar, pode procurar nossos quartéis de bombeiros de Aquidauana e Miranda.



As pessoas podem doar, cobertores, roupas de cama e banho; alimentos não perecíveis; produtos de higiene, fraldas; produtos de limpeza e água mineral.



Segundo a Agência Brasil, as tragédias das chuvas no Rio Grande do Sul provocaram 95 mortes até agora, sendo que quatro casos estão em avaliação. O governador Eduardo Leite confirmou que 131 pessoas estão desaparecidas. Pelo menos, 401 cidades foram afetadas, o que representa 80,6% do total de 497 cidades gaúchas.