Bombeiros de Aquidauana atendem cinco ocorrências em dois dias

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O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul atendeu, nos dias 28 e 29 de abril, cinco ocorrências distintas em Aquidauana, envolvendo quedas de altura, acidentes de trânsito e um incêndio residencial. As ações da corporação garantiram atendimento rápido às vítimas e controle das situações de risco.

Queda de telhado atinge idoso de 68 anos

Na tarde de quarta-feira (29), uma guarnição foi acionada para atender um homem de 68 anos, que caiu do telhado de uma residência no bairro Vila Pinheiro. A vítima estava consciente e orientada, mas apresentou perda de consciência por aproximadamente um minuto, segundo familiares. A equipe realizou imobilização com colar cervical e prancha rígida. O idoso apresentava escoriação na região occipital e na face, abaixo dos olhos, e foi encaminhado ao pronto-socorro de Aquidauana.

Colisão lateral entre carro e moto deixa mulher com fratura na perna

Ainda na quarta-feira (29), pela manhã, os bombeiros atenderam um sinistro de trânsito no bairro Centro, envolvendo um automóvel e uma motocicleta. Uma mulher de 28 anos foi encontrada ao solo, consciente e orientada. A avaliação constatou fratura fechada de tíbia e fíbula no membro inferior esquerdo, com deformidade e dor à manipulação. O membro foi imobilizado com tala, e a vítima foi encaminhada ao pronto-socorro.

Adolescente de 16 anos se acidenta com bicicleta elétrica

Na terça-feira (28), por volta das 11h30, os bombeiros foram acionados via 193 para atender um adolescente de 16 anos, que caiu de uma bicicleta elétrica na Rua Estevão Alves Corrêa, região central de Aquidauana. A vítima foi encontrada ao solo, consciente, mas sem capacete. Apresentava ferimentos corto-contusos na boca (lábio superior externo e parte interna), com perda dentária e danos ao aparelho ortodôntico, além de ferimento no nariz, hematoma na região frontal da cabeça e escoriações nos cotovelos, mãos e joelhos. Após imobilização, foi encaminhado ao Hospital Regional Dr. Estácio Muniz.

Incêndio residencial tem princípio de fogo controlado por vizinho

Também na terça-feira (28), por volta das 17h, os bombeiros foram acionados para atender um incêndio em uma residência na Rua Souza Alves, bairro São Francisco. Ao chegar, a viatura UR-114 já havia controlado as chamas. O fogo teve início em um amontoado de roupas e material plástico em um dos quartos, mas não se propagou. Um vizinho, de 25 anos, relatou ter ouvido gritos de socorro e sentido cheiro de queimado. Ele arrombou a porta e conteve o foco inicial com água. Segundo seu relato, uma mulher de aproximadamente 50 anos saiu correndo do imóvel logo após a abertura da porta, sem que fosse possível identificá-la. As autoridades competentes foram acionadas.

Colisão entre moto e bicicleta termina com recusa de atendimento

Na noite de terça-feira (28), por volta das 18h, os bombeiros atenderam um sinistro na Rua Pandia Calógeras, bairro Alto, envolvendo uma motocicleta e uma bicicleta. O condutor da bicicleta já estava sendo atendido pelo Samu. O motociclista, de 43 anos, foi abordado pelos bombeiros. Ele estava consciente, orientado e sentado ao meio-fio, apresentando escoriações no joelho e tornozelo esquerdos. Apesar da orientação da equipe, a vítima recusou encaminhamento ao hospital. O local foi deixado sob responsabilidade da Polícia Militar.

O Corpo de Bombeiros Militar reforça orientações sobre segurança no trânsito, uso de equipamentos de proteção, como capacetes, e a importância de evitar acidentes domésticos envolvendo quedas de altura e princípios de incêndio.

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