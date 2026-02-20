Acessibilidade

20 de Fevereiro de 2026 • 15:44

Buscar

Últimas notícias
X
Trânsito

Bombeiros de Aquidauana atendem dois acidentes consecutivos na manhã desta sexta-feira

Colisões envolvendo carro e bicicleta e carro e moto mobilizaram equipes de resgate em diferentes pontos da cidade

Da redação

Publicado em 20/02/2026 às 10:07

Atualizado em 20/02/2026 às 10:10

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

As circunstâncias dos acidentes e o estado de saúde das vítimas não foram detalhados até o momento / Divulgação/Bombeiros de Aquidauana

O Corpo de Bombeiros de Aquidauana foi acionado para atender dois acidentes de trânsito em um curto intervalo de tempo na manhã desta sexta-feira (20). As ocorrências mobilizaram as equipes de resgate em diferentes regiões da cidade, com poucos minutos de diferença entre os chamados.

O primeiro atendimento ocorreu na Rua Honório Simões Pires, esquina com a Nilza Ferraz, no bairro Vila Cidade Nova, região conhecida como esquina do Imasul. No local, uma colisão envolvendo carro e bicicleta deixou uma vítima ao solo. A equipe de bombeiros foi acionada e prestou os primeiros socorros ao ciclista, cujo estado de saúde não foi detalhado.

Enquanto os militares atuavam no primeiro sinistro, um novo chamado foi registrado. Desta vez, o acidente aconteceu na Rua Leônidas de Matos, esquina com a Bichara Salamene, na região central da cidade. A colisão envolveu um carro e uma moto, e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado para dar suporte à ocorrência.

A rápida sucessão de chamados exigiu articulação das equipes de emergência para atender ambas as ocorrências simultaneamente. As circunstâncias dos acidentes e o estado de saúde das vítimas não foram detalhados até o momento.

A reportagem buscará mais informações junto aos órgãos competentes sobre o desdobramento dos atendimentos e as condições das pessoas envolvidas nos sinistros.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Infraestrutura

Prefeitura conclui limpeza urbana no bairro Nova Aquidauana

Atenção

Motociclistas ficam ilhados no Morro do Paxixi no feriado de Carnaval

Oportunidades

Casa do Trabalhador oferece vagas em diversas áreas em Aquidauana e Anastácio

Unidade está localizada na Rua Estevão Alves Correa, 1895, no Bairro Alto; atendimento ocorre das 7h às 13h

LUTO

Aos 77 anos, morre Jair, poeta das ruas e guardião da memória

Publicidade

Luto

Família e amigos se despedem da Terezinha de Jesus Battaglin Brum

ÚLTIMAS

Memória

Fórum garante participação de voz indígena na construção de políticas públicas

O espaço consolida um movimento que já vinha sendo construído dentro das comunidades

Polícia

Foragido por roubo é preso pela PM em Corumbá

Os policiais visualizaram o indivíduo que, ao notar a aproximação da viatura, tentou fugir e se esconder em um local de difícil acesso

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo