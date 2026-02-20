Bombeiros de Aquidauana atendem dois acidentes consecutivos na manhã desta sexta-feira

Colisões envolvendo carro e bicicleta e carro e moto mobilizaram equipes de resgate em diferentes pontos da cidade
As circunstâncias dos acidentes e o estado de saúde das vítimas não foram detalhados até o momento / Divulgação/Bombeiros de Aquidauana
O Corpo de Bombeiros de Aquidauana foi acionado para atender dois acidentes de trânsito em um curto intervalo de tempo na manhã desta sexta-feira (20). As ocorrências mobilizaram as equipes de resgate em diferentes regiões da cidade, com poucos minutos de diferença entre os chamados.
O primeiro atendimento ocorreu na Rua Honório Simões Pires, esquina com a Nilza Ferraz, no bairro Vila Cidade Nova, região conhecida como esquina do Imasul. No local, uma colisão envolvendo carro e bicicleta deixou uma vítima ao solo. A equipe de bombeiros foi acionada e prestou os primeiros socorros ao ciclista, cujo estado de saúde não foi detalhado.
Enquanto os militares atuavam no primeiro sinistro, um novo chamado foi registrado. Desta vez, o acidente aconteceu na Rua Leônidas de Matos, esquina com a Bichara Salamene, na região central da cidade. A colisão envolveu um carro e uma moto, e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado para dar suporte à ocorrência.
A rápida sucessão de chamados exigiu articulação das equipes de emergência para atender ambas as ocorrências simultaneamente. As circunstâncias dos acidentes e o estado de saúde das vítimas não foram detalhados até o momento.
A reportagem buscará mais informações junto aos órgãos competentes sobre o desdobramento dos atendimentos e as condições das pessoas envolvidas nos sinistros.
