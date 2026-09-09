Bombeiros de Aquidauana controlam incêndio em área próxima ao asilo

Fogo começou na noite de terça-feira e voltou a preocupar moradores nesta quarta; chamas atingiram vegetação
Altura das chamas chamava a atenção na tarde desta quarta-feira / Reprodução
O Corpo de Bombeiros segue mobilizado, na tarde desta quarta-feira (09), para combater um incêndio que atingiu uma área de vegetação na Rua Antônio Campelo, em Aquidauana. O fogo começou ainda na noite de terça-feira (08) e voltou a preocupar moradores devido à altura das chamas.
A área fica a cerca de uma quadra do Asilo São Francisco. Registros enviados através do canal Você Repórter mostram o fogo se espalhando pela vegetação, o que chamou a atenção de quem passava pela região.
Moradores acionaram o Corpo de Bombeiros, que foi até o local para controlar o incêndio e evitar que as chamas avançassem para outras áreas.
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