12 de Janeiro de 2026 • 17:01

Bombeiros de Aquidauana enfrenta instabilidade em linhas telefônicas de emergência

Devido à instabilidade, os números 193 e (67) 3241-2900 estão temporariamente indisponíveis

Da redação

Publicado em 12/01/2026 às 11:55

Viatura Corpo ded Bombeiros / Divulgação

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul informou que a unidade de Aquidauana está enfrentando problemas técnicos nas linhas telefônicas de emergência. Devido à instabilidade, os números 193 e (67) 3241-2900 estão temporariamente indisponíveis.

Enquanto o serviço não é normalizado, a corporação orienta que os chamados de emergência sejam realizados por meio do telefone funcional (67) 99659-8526, que está disponível para atendimento à população.

O Corpo de Bombeiros reforça que a equipe operacional segue em prontidão para o atendimento das ocorrências em Aquidauana e que as providências técnicas já estão sendo adotadas para restabelecer o funcionamento das linhas telefônicas convencionais.

Leia Também

