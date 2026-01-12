Bombeiros de Aquidauana enfrenta instabilidade em linhas telefônicas de emergência

Devido à instabilidade, os números 193 e (67) 3241-2900 estão temporariamente indisponíveis
Viatura Corpo ded Bombeiros / Divulgação
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul informou que a unidade de Aquidauana está enfrentando problemas técnicos nas linhas telefônicas de emergência. Devido à instabilidade, os números 193 e (67) 3241-2900 estão temporariamente indisponíveis.
Enquanto o serviço não é normalizado, a corporação orienta que os chamados de emergência sejam realizados por meio do telefone funcional (67) 99659-8526, que está disponível para atendimento à população.
O Corpo de Bombeiros reforça que a equipe operacional segue em prontidão para o atendimento das ocorrências em Aquidauana e que as providências técnicas já estão sendo adotadas para restabelecer o funcionamento das linhas telefônicas convencionais.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Tempo
Em algumas regiões como Piraputanga, choveu durante a noite de sábado e madrugada deste domingo.
Perigo
Caso aconteceu na noite deste sábado (10)
Política
Ele substitui temporariamente Ricardo Lewandowski, que pediu demissão
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS