Bombeiros de Aquidauana reforçam mobilização na Campanha do Agasalho

O Corpo de Bombeiros destaca que qualquer peça de roupa pode ser doada / Arquivo/ O Pantaneiro

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, por meio da unidade de Aquidauana, reforça à população que a Campanha do Agasalho 2026 “Seu Abraço Aquece – Doe Calor e Faça o Bem!” está em sua fase final, com arrecadações até o dia 10 de maio.

A corporação está atuando como ponto oficial de coleta, intensificando o chamado à comunidade para que participe e contribua enquanto ainda há tempo. A proximidade do prazo torna a mobilização ainda mais importante, já que cada doação fará diferença direta no atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade durante o período de frio.

Na unidade, foi disponibilizada uma caixa de arrecadação devidamente identificada, onde podem ser entregues agasalhos, cobertores, roupas, calçados e acessórios de inverno, novos ou usados, desde que em bom estado de conservação.

O Corpo de Bombeiros destaca que qualquer peça de roupa pode ser doada — desde meias, casacos e cobertores até outras peças de uso diário. O mais importante é participar e contribuir com o que estiver ao alcance de cada um.

Além de receber as doações da população, os próprios militares também estão engajados na campanha, contribuindo com itens e incentivando a participação coletiva.

A iniciativa tem como objetivo amenizar os impactos das baixas temperaturas, levando mais conforto, proteção e dignidade a crianças, adultos e idosos que necessitam de apoio neste período.

O Corpo de Bombeiros reforça o apelo: o prazo está se encerrando e a sua doação pode fazer toda a diferença. Participar é um gesto simples, mas capaz de transformar vidas.

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