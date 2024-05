Bombeiros de Aquidauana salvam vítima de queda de cavalo

Divulgação

O Corpo de Bombeiros de Aquidauana resgatou um homem de 51 anos que sofreu uma queda de cavalo na remota região da Nhecolândia, no coração do Pantanal. O caso aconteceu na segunda-feira (27).



Segundo divulgado pelos militares, o drama da vítima ganhou contornos ainda mais desafiadores quando a equipe de resgate descobriu que o veículo da fazenda que o transportava até Aquidauana apresentou problemas mecânicos após percorrer apenas 50 km dos cerca de 290 km de estrada de terra que separam a fazenda da cidade.



Os bombeiros rodaram cerca de 240 km até alcançarem o local onde a vítima se encontrava, próximo à Fazenda São Roque. Neste ponto, constataram que a vítima apresentava indícios de uma possível fratura no fêmur direito.

Local do resgate - Foto: Google Maps





Sem perder tempo, a equipe imobilizou o paciente e o transferiu para a viatura de resgate. Dali, deram início a uma corrida contra o tempo até o Pronto Socorro de Aquidauana.



Após uma jornada de 11h ininterruptas a Guarnição do Corpo de Bombeiros de Aquidauana retornou à base, tendo percorrido aproximadamente 480 km ao longo do dia.