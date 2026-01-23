Acessibilidade

23 de Janeiro de 2026 • 18:03

Bombeiros de Aquidauana socorrem mulher com inseto no ouvido

A vítima foi conduzida ao Pronto-Socorro municipal

Da redação

Publicado em 23/01/2026 às 14:17

Viatura Corpo de Bombeiros / Divulgação

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul atendeu, na tarde de quinta-feira (22), uma ocorrência incomum no bairro São Pedro, em Aquidauana. O chamado, registrado inicialmente como um ataque de inseto, foi atendido por uma guarnição do 2º SGBM/3º GBM.

No local, os militares encontraram uma mulher de 37 anos, consciente e orientada, porém em estado de intensa agitação nervosa. A crise emocional foi tão acentuada que impossibilitou, num primeiro momento, a verificação dos sinais vitais. Durante a avaliação, constatou-se que a origem do problema era a entrada de um inseto no canal auditivo esquerdo da paciente.

A vítima foi conduzida ao Pronto-Socorro municipal. Na unidade hospitalar, a equipe médica utilizou material apropriado para realizar a retirada do inseto, que foi identificado como uma barata. Após o procedimento, a mulher permaneceu no hospital para observação, estabilização emocional e recuperação.

O Corpo de Bombeiros Militar ressalta que, embora situações como essa causem grande desconforto e pânico, o procedimento seguro é buscar atendimento especializado. Tentativas caseiras de remoção podem lesionar o canal auditivo e agravar o problema.

