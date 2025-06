Bombeiros de MS abre 230 vagas temporárias

Divulgação

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul está com inscrições abertas para um novo processo seletivo que oferece 230 vagas temporárias para a função de soldado auxiliar de operações. A remuneração prevista é de R$ 3.815,88.



As inscrições podem ser realizadas até o dia 26 de junho, exclusivamente pelo site econcursoms.ms.gov.br. A taxa de inscrição é de R$ 50, mas candidatos podem solicitar isenção até 4 de junho.



Entre as vagas disponíveis, 20% são destinadas a candidatos negros e 3% para candidatos indígenas, em cumprimento à política de cotas. As oportunidades estão distribuídas por diversas cidades do estado, com destaque para:



Corumbá: 08 vagas



Aquidauana: 05 vagas



Miranda: 03 vagas



Anastácio: 03 vagas



Para participar, é necessário ter ensino médio completo e idade mínima de 18 anos e máxima de 40 anos.



Os interessados devem acessar o edital, preencher o formulário online e efetuar o pagamento da taxa ou solicitar a isenção dentro do prazo.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!