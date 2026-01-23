Acessibilidade

23 de Janeiro de 2026

Bombeiros divulgam para risco de incêndios devido ao calor e à baixa umidade

Nesta sexta-feira, 23 de janeiro, a umidade relativa do ar está muito baixa, variando entre 34% e 44%

Da redação

Publicado em 23/01/2026

A corporação reforça que provocar queimadas é crime ambiental e que a prática é estritamente proibida por lei / O Pantaneiro/Arquivo

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul emitiu um alerta preventivo à população de Aquidauana e região, destacando o aumento crítico do risco de incêndios devido às condições climáticas atuais. Nesta sexta-feira, 23 de janeiro, a umidade relativa do ar está muito baixa, variando entre 34% e 44%, ao mesmo tempo em que as temperaturas atingem máximas em torno de 33°C a 34°C.

A combinação de calor intenso, baixa umidade e ventos pode fazer com que pequenos focos de fogo se propaguem rapidamente em terrenos baldios, quintais com lixo acumulado, áreas com folhas secas, vegetação rasteira e às margens de rodovias. O alerta enfatiza que a propagação de chamas pode colocar em risco vidas, propriedades, veículos e o meio ambiente, atingindo tanto áreas urbanas quanto rurais.

A corporação reforça que provocar queimadas é crime ambiental e que a prática é estritamente proibida por lei. Atenção especial é direcionada para o perigo em rodovias, onde a fumaça densa resultante de queimadas pode reduzir drasticamente a visibilidade, elevando o risco de colisões e acidentes graves. Muitos desses incêndios começam com bitucas de cigarro descartadas irregularmente às margens das estradas, uma atitude perigosa e ilegal.

Entre as orientações para a população, o Corpo de Bombeiros pede que se evite qualquer uso de fogo para limpeza de terrenos ou queima de lixo e entulhos. É recomendado manter terrenos limpos, sem acúmulo de material inflamável, e nunca descartar bitucas de cigarro em vias públicas ou áreas secas. Motoristas devem reduzir a velocidade e utilizar o pisca-alerta em caso de fumaça densa nas estradas, evitando ultrapassagens e procurando um local seguro fora da pista, se necessário, sem nunca parar sobre a via.

A prevenção é apontada como a ferramenta mais eficaz para evitar tragédias. Diante de qualquer sinal de fogo, princípio de incêndio ou fumaça intensa, a população deve acionar imediatamente o número de emergência 193. A colaboração de todos é fundamental para proteger vidas e o patrimônio durante este período de clima adverso.

