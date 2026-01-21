Acessibilidade

21 de Janeiro de 2026

Bombeiros do Amanhã abre rematrículas para 2026 em Aquidauana

A previsão é que as atividades do projeto em 2026 tenham início no começo do mês de março

Da redação

Publicado em 21/01/2026 às 11:55

Projeto Bombeiros do Amanhã / Arquivo/ O Pantaneiro

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul abriu o período de rematrícula dos alunos atendidos pelo Projeto Social Bombeiros do Amanhã para o ano de 2026, em Aquidauana. A iniciativa é desenvolvida pelo 2º Subgrupamento de Bombeiros Militar do 3º Grupamento de Bombeiros Militar (2º SGBM/3º GBM).

As rematrículas devem ser confirmadas até o dia 30, diretamente no 2º SGBM, no horário das 7h30 às 12h30. Após o encerramento desse prazo, caso haja vagas disponíveis, será aberta uma nova etapa de matrículas no mês de fevereiro, destinada a crianças em situação de vulnerabilidade social, conforme critérios definidos em conjunto com a Secretaria Municipal de Assistência Social.

A previsão é que as atividades do projeto em 2026 tenham início no começo do mês de março, de acordo com o planejamento pedagógico e operacional.

O Projeto Bombeiros do Amanhã de Aquidauana foi iniciado em março de 2019, por meio de parceria entre o Corpo de Bombeiros Militar e a Prefeitura de Aquidauana, com atuação da Secretaria Municipal de Assistência Social. Atualmente, o projeto atende 40 crianças, com idades entre 8 e 12 anos, matriculadas em escolas da rede regular e participantes das atividades no período oposto ao escolar.

Durante o ano letivo, os alunos participam de aulas de iniciação musical, judô, língua espanhola, natação e instruções técnicas ministradas pelo Corpo de Bombeiros Militar, como noções de primeiros socorros, salvamento aquático, prevenção a incêndios, nós e amarrações. Também há um dia semanal destinado a palestras educativas com temas relacionados à cidadania, prevenção e convivência social.

As atividades ocorrem de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h, com oferta de café da manhã e almoço aos participantes. O projeto também envolve os alunos em campanhas de conscientização promovidas pela Assistência Social, abordando temas como violência contra crianças e adolescentes, segurança no trânsito, combate ao trabalho infantil e violência contra a mulher.

Leia Também

