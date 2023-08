Bombeiros do Amanhã alertam motoristas no centro de Aquidauana

Divulgação

Durante o período da manhã de ontem, 03, os Bombeiros do Amanhã, acompanhados dos instrutores do Corpo de Bombeiros, realizaram uma blitz educativa nas ruas do centro da cidade, em conscientização a Prevenção de Incêndios Florestais.

Com o tema “Fogo. Mude os hábitos para a vida continuar”, os alunos deram várias instruções aos motoristas, sobre a prevenção de incêndios florestais.

A ação de prevenção é uma parceria entre o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, o Comitê do Fogo-MS e a Secretária de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEMSDESC).