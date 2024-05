Bombeiros do Amanhã alertam motoristas sobre cuidados no trânsito

Entrou o mês de Maio e com ele inicia uma das maiores campanhas de conscientização e educação no trânsito, o “Maio Amarelo”. Em todo o país, órgãos públicos e entidades ligadas ao trânsito trabalham ações alusivas à campanha.

Em Aquidauana, a prefeitura por meio do DEMUTRAN (Departamento Municipal de Trânsito) também desenvolve anualmente várias atividades, alertando a comunidade sobre um trânsito mais seguro e a importância de respeitar as regras no trânsito.

Na manhã de hoje, 06, o DEMUTRAN iniciou as atividades do Maio Amarelo, com uma Blitz Educativa feita pelas crianças e adolescentes do projeto social Bombeiros do Amanhã. A ação contou com a parceria do DETRAN de Aquidauana, Corpo de Bombeiros e a Secretaria de Assistência Social.

As crianças entregaram panfletos e explicaram sobre a campanha, pediram aos motoristas e motociclistas que atentem-se para as regras de trânsito para evitar acidentes, multas e, principalmente, preservar a vida.

Este ano, com o lema “Paz no trânsito começa por você”, a campanha tem por objetivo convidar os condutores e população de forma geral à fazer uma reflexão: “a campanha chama para a paz no trânsito. É para olharmos para nós, enquanto condutores, enquanto agentes de trânsito, dirigir com cuidado, paciência e promover a paz, pois a discussão no trânsito não vale a pena!”, explicou o diretor do DEMUTRAN – Flávio Gomes Filho.

No panfleto entregue pelos “bombeirinhos” contém uma mensagem de alerta para motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres, desde o incentivo ao uso de cinto de segurança, ao afivelamento correto do capacete e, também, a travessia na faixa de pedestre.



*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana