Bombeiros do Amanhã encerra ano letivo com formatura em Aquidauana

O evento foi realizado ontem (9) e reuniu familiares, convidados e autoridades, seguido de um jantar de confraternização
Gabriela Bernardes/ Prefeitura de Aquidauana
O Projeto Bombeiros do Amanhã realizou o encerramento do ano letivo com a formatura de 40 alunos na sede do 2º Subgrupamento de Bombeiros Militar (2º SGBM) de Aquidauana. O evento foi realizado ontem (9) e reuniu familiares, convidados e autoridades, seguido de um jantar de confraternização.
Participaram da solenidade o tenente-coronel QOBM Pablo Diego Barros de Jesus, comandante de área; o capitão QOBM Carlos Antônio Saldanha, comandante do 2º SGBM do 3º GBM; o secretário municipal de Assistência Social, Clériton Alvarenga; o delegado regional Amylcar Romero, além de coordenadores civis e militares.
Em sua fala, o secretário Clériton destacou o papel do projeto na formação dos estudantes, afirmando que o Bombeiros do Amanhã oferece oportunidade para desenvolvimento de valores e construção de trajetória pessoal e comunitária. Já o comandante capitão Saldanha reforçou a importância do apoio familiar para o desempenho das turmas e ressaltou que a atuação do Corpo de Bombeiros no projeto contribui para o desenvolvimento de crianças e adolescentes.
O projeto é uma parceria entre a Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Assistência Social, e o Corpo de Bombeiros Militar, com foco na promoção de disciplina, cidadania e valores aos jovens participantes.
A galeria completa de fotos da formatura pode ser acessada em: https://aquidauana.ms.gov.br/galeria/629/formatura-do-bombeiros-do-amanha
