Bombeiros do Amanhã iniciam atividades do ano letivo 2023

Ontem (08), aconteceu a aula Inaugural do Projeto Bombeiros do Amanhã, sediado no quartel do 1º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros de Aquidauana, e que atende crianças de 08 a 12 anos.

A aula inaugural é um importante momento de recepção e acolhida dos alunos que já integravam o projeto e, especialmente, aos novos que foram matriculados. Também um momento para reunir os pais e responsáveis, para conhecerem de perto os monitores do projeto e, sobretudo, ouvirem como será desenvolvido o trabalho com as crianças.

Além dos alunos, familiares e monitores, participaram da aula inaugural o comandante do 1º SGBM – Major Victor Heidy Shiroma, a secretária de Assistência Social de Aquidauana – Josilene Rodrigues, a assessora especial – Rose Bossay – representando a primeira-dama Maria Eliza, os vereadores – Nilson Pontim (presidente) e Clériton Alvarenga, Emídio dos Santos Barbosa – Presidente do CMDCA, Sunamita Resende – coordenadora do CRAS I, Sgt Arthur Ribeiro – representando o 9º BE Cmb e Daniel Bezerra – presidente do CMAS.

Ao fazer uso da palavra, a secretária Josilene Rosa parabenizou as mulheres pelo seu dia e aos alunos por ingressarem no projeto. “Hoje é dia de festa, além de celebrarmos o dia Internacional da Mulher, estamos dando início aos trabalhos desse projeto para o ano de 2023. Crianças, sejam bem-vindas! Vocês têm muito a ganhar aqui, aproveitem! Aos pais, nosso muito obrigado pela confiança e por acreditarem nesse projeto”, pontuou.

Por sua vez, o major Shiroma destacou que “esse projeto é uma parceria que deu certo”. “Ver as crianças desenvolvendo as atividades é gratificante. Estamos à disposição sempre e mantemos essa parceria positiva com a Assistência Social para atender as crianças na formação cidadã e ajudá-las a se desenvolver”, afirmou o comandante.

Desenvolvido pela Prefeitura Municipal de Aquidauana, via Assistência Social, o projeto “Bombeiros do Amanhã”, é coordenado pela professora Gleise Laine da Silva Lopes – da SAS e pelo 1º Sgt Elvis Freitas Artigas. Esse projeto tem dentre os objetivos, promover a cidadania, a educação e a inclusão social de crianças e adolescentes, sobretudo, dos que estão em situação de vulnerabilidade.