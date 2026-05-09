Bombeiros e Defesa Civil liberam trecho da MS-450 após queda de árvore

Corpo de Bombeiros

A rodovia MS-450, que havia sido totalmente interditada na noite deste sábado (09) após a queda de uma árvore de grande porte durante o temporal em Aquidauana, já foi liberada para o tráfego de veículos.



O bloqueio ocorreu nas proximidades do trevo de acesso à Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul – Unidade de Aquidauana, impedindo temporariamente a passagem de motoristas em direção aos distritos de Camisão e Piraputanga.



O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, juntamente com a equipe de serviço e a Defesa Civil de Aquidauana, chegou rapidamente ao local e iniciou o trabalho de remoção da árvore.





Com o auxílio de moradores que passavam pela região, as equipes conseguiram desobstruir a pista e restabelecer o acesso à rodovia em pouco tempo.



A queda da árvore aconteceu em meio às fortes chuvas que atingem Aquidauana e Anastácio desde sexta-feira (08), com acumulados superiores a 130 milímetros em 24 horas, além de ventos fortes e queda brusca nas temperaturas.



Apesar da liberação da via, as autoridades orientam os motoristas a manterem atenção redobrada nas rodovias da região devido ao solo encharcado e ao risco de novas quedas de árvores durante o período de instabilidade climática.



