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PISTA LIBERADA

Bombeiros e Defesa Civil liberam trecho da MS-450 após queda de árvore

Equipes contaram com a ajuda de populares e motoristas que aguardavam o retorno do trânsito no local

Redação

Publicado em 09/05/2026 às 20:33

Atualizado em 09/05/2026 às 20:45

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Corpo de Bombeiros

A rodovia MS-450, que havia sido totalmente interditada na noite deste sábado (09) após a queda de uma árvore de grande porte durante o temporal em Aquidauana, já foi liberada para o tráfego de veículos.

O bloqueio ocorreu nas proximidades do trevo de acesso à Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul – Unidade de Aquidauana, impedindo temporariamente a passagem de motoristas em direção aos distritos de Camisão e Piraputanga.

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, juntamente com a equipe de serviço e a Defesa Civil de Aquidauana, chegou rapidamente ao local e iniciou o trabalho de remoção da árvore.

árvore caída na pista

Com o auxílio de moradores que passavam pela região, as equipes conseguiram desobstruir a pista e restabelecer o acesso à rodovia em pouco tempo.

A queda da árvore aconteceu em meio às fortes chuvas que atingem Aquidauana e Anastácio desde sexta-feira (08), com acumulados superiores a 130 milímetros em 24 horas, além de ventos fortes e queda brusca nas temperaturas.

Apesar da liberação da via, as autoridades orientam os motoristas a manterem atenção redobrada nas rodovias da região devido ao solo encharcado e ao risco de novas quedas de árvores durante o período de instabilidade climática.


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