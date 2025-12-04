Bombeiros encontram corpo de homem desaparecido no Rio Aquidauana

O Corpo de Bombeiros localizou no final da manhã desta quinta-feira (04), por volta das 11:20, o corpo do homem de 40 anos que havia desaparecido nas águas do Rio Aquidauana. Ele estava sumido desde a manhã de quarta-feira (03), após tentar atravessar o rio a nado na Prainha de Anastácio.

As buscas começaram ainda na quarta-feira, mobilizando equipes de superfície e mergulhadores especializados em resgate. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o alerta inicial foi dado por volta das 9h30, quando o irmão da vítima, Renan, de 36 anos, chegou ao quartel transtornado e com forte odor de álcool, gritando que o irmão estava se afogando.

A sargento BM Rosemary, que atuava no local com o projeto Bombeiros do Amanhã, desceu imediatamente até a prainha com equipamentos de resgate. Ao chegar, precisou conter Renan, que tentava se lançar ao rio para ajudar o irmão, colocando também sua vida em risco. A militar ainda tentou alcançar a vítima, mas não obteve sucesso.

Pouco depois, uma guarnição que retornava de ações da Operação Alerta Vermelho foi acionada e iniciou as buscas superficiais com o uso de uma embarcação. Com o avanço das horas e a ausência de sinais do desaparecido, uma equipe de mergulho do Corpo de Bombeiros foi mobilizada para reforçar o trabalho.

Renan relatou aos bombeiros que ambos residem no bairro Los Angeles, em Campo Grande, e estavam na região a trabalho, atuando em uma carvoaria. No dia de folga, decidiram ingerir bebida alcoólica e aproveitar o rio. Em determinado momento, o irmão teria resolvido tentar atravessar o Aquidauana a nado, desaparecendo logo em seguida. Embora soubesse nadar, ele não conseguiu completar a travessia. Renan afirmou ainda que não possui habilidade para nadar, o que impediu qualquer tentativa de socorro por conta própria.

O corpo foi encontrado nesta quinta-feira, após horas de buscas contínuas.

O Corpo de Bombeiros reforça o alerta à população sobre os riscos de nadar em rios, especialmente após o consumo de bebidas alcoólicas. A corporação orienta que banhistas evitem áreas sem supervisão ou condições adequadas de segurança e que sempre priorizem locais monitorados por equipes de resgate.

Mais informações sobre a identificação oficial da vítima e os procedimentos subsequentes devem ser divulgadas pelas autoridades ao longo do dia.