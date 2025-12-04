Acessibilidade

04 de Dezembro de 2025 • 14:44

Buscar

Últimas notícias
X
Aquidauana

Bombeiros encontram corpo de homem desaparecido no Rio Aquidauana

Vítima estava desaparecida deste quarta-feira, após se afogar enquanto atravessava o rio a nado

Redação

Publicado em 04/12/2025 às 12:45

Atualizado em 04/12/2025 às 12:48

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O Corpo de Bombeiros localizou no final da manhã desta quinta-feira (04), por volta das 11:20, o corpo do homem de 40 anos que havia desaparecido nas águas do Rio Aquidauana. Ele estava sumido desde a manhã de quarta-feira (03), após tentar atravessar o rio a nado na Prainha de Anastácio.

As buscas começaram ainda na quarta-feira, mobilizando equipes de superfície e mergulhadores especializados em resgate. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o alerta inicial foi dado por volta das 9h30, quando o irmão da vítima, Renan, de 36 anos, chegou ao quartel transtornado e com forte odor de álcool, gritando que o irmão estava se afogando.

A sargento BM Rosemary, que atuava no local com o projeto Bombeiros do Amanhã, desceu imediatamente até a prainha com equipamentos de resgate. Ao chegar, precisou conter Renan, que tentava se lançar ao rio para ajudar o irmão, colocando também sua vida em risco. A militar ainda tentou alcançar a vítima, mas não obteve sucesso.

Pouco depois, uma guarnição que retornava de ações da Operação Alerta Vermelho foi acionada e iniciou as buscas superficiais com o uso de uma embarcação. Com o avanço das horas e a ausência de sinais do desaparecido, uma equipe de mergulho do Corpo de Bombeiros foi mobilizada para reforçar o trabalho.

Renan relatou aos bombeiros que ambos residem no bairro Los Angeles, em Campo Grande, e estavam na região a trabalho, atuando em uma carvoaria. No dia de folga, decidiram ingerir bebida alcoólica e aproveitar o rio. Em determinado momento, o irmão teria resolvido tentar atravessar o Aquidauana a nado, desaparecendo logo em seguida. Embora soubesse nadar, ele não conseguiu completar a travessia. Renan afirmou ainda que não possui habilidade para nadar, o que impediu qualquer tentativa de socorro por conta própria.

O corpo foi encontrado nesta quinta-feira, após horas de buscas contínuas.

O Corpo de Bombeiros reforça o alerta à população sobre os riscos de nadar em rios, especialmente após o consumo de bebidas alcoólicas. A corporação orienta que banhistas evitem áreas sem supervisão ou condições adequadas de segurança e que sempre priorizem locais monitorados por equipes de resgate.

Mais informações sobre a identificação oficial da vítima e os procedimentos subsequentes devem ser divulgadas pelas autoridades ao longo do dia.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Aquidauana

IFMS realiza palestra sobre capacitismo e inclusão

Camisão e Piraputanga

Aquidauana intensifica coleta de inservíveis em distritos

Reconhecimento

Aquidauana homenageia Mário Ravaglia após duas décadas dedicadas à Defesa Civil

Por mais de 23 anos ele foi sinônimo de dedicação estando na linha de frente, garantindo segurança e amparo à população aquidauanense

Oportunidade

Aquidauana terá ação de empregabilidade com vagas da Simasul

Publicidade

Bombeiros

Homem desaparece após tentar atravessar o Rio Aquidauana; buscas continuam

ÚLTIMAS

Nioaque

Prefeitura de Nioaque amplia frota escolar com ônibus modernos e adaptados

Com o objetivo de atender a zona rural e urbana, ambos os ônibus são climatizados e totalmente adaptados para cadeirantes,

Meio ambiente

Alunos do Pelotão Esperança plantam árvores no quartel em Aquidauana

A iniciativa buscou aproximar as crianças de práticas sustentáveis e do cuidado com o meio ambiente

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo