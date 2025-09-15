Bombeiros encontram corpo de turista que se afogou no Rio Aquidauana

Redes Sociais

O corpo do turista Augusto Oliveira Barbosa Neto, de 27 anos, foi encontrado pela equipe do Corpo de Bombeiros no rio Aquidauana há poucos instantes no Distrito de Piraputanga, localizado a 27 km de Aquidauana, MS.

A vítima estava desaparecida desde esse domingo (14) após ele entrar na água para tentar recuperar a sua vara de pesca que teria caído no rio enquanto pescava na região de Piraputanga. O rapaz estava acompanhado de seu cunhado quando mergulhou e não conseguiu voltar à margem do rio. Testemunhas que estavam próximas à Cachoeira do Serrano ainda viram o jovem tentando nadar mas não conseguiram realizar o resgate do jovem.

A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionado para iniciar as buscas para localizar o jovem ainda no domingo.

Membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missões da Congregação Rancho Alegre 2, Augusto Oliveira Barbosa Neto, de 27 anos, era morador de Campo Grande. Era casado e pai de 2 filhas e sua esposa estaria grávida de mais um bebê.

Familiares estavam na região de Piraputanga enquanto equipes do Corpo de Bombeiros trabalhavam na procura do jovem. Ainda não foram informados o local e horário do sepultamento.

