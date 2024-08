Bombeiros enfrenta problemas com linha de emergência em Aquidauana

Viatura do Corpo de Bombeiros / Divulgação

O Corpo de Bombeiros Militar de Aquidauana está enfrentando dificuldades técnicas significativas nesta noite, com a interrupção tanto da conexão de internet quanto da linha direta de emergência 193. Devido a essa situação, a população deve utilizar outros meios para realizar contatos de emergência.



Segundo divulgado pelo órgão, para situações urgentes, os moradores podem ligar para o número 3214-2900 ou utilizar o telefone funcional 67 99627-2352.



A equipe de bombeiros está em contato com a operadora de telefonia para identificar a causa da falha e trabalhar na rápida restauração dos serviços. Enquanto isso, a orientação é que todos sigam as alternativas fornecidas para garantir que as emergências sejam tratadas com a máxima eficiência possível.