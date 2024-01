Bombeiros fazem parto dentro de viatura em Aquidauana

Foto ilustrativa

Militares do Corpo de Bombeiro de Aquidauana realizaram um parto dentro da viatura de Unidade de Resgate – UR, no último domingo (14).



Segundo apurado pelo O Pantaneiro, uma gestante de 26 anos, acionou o Corpo de Bombeiros, por volta das 21h40, após entrar em trabalho de parto, na rua 4 de abril, Vila Pedreira em Anastácio.



A guarnição de resgate realizou o parto sem intercorrência de uma bebê do sexo feminino, encaminhando a mãe e a recém-nascida para o Hospital Estácio Muniz (maternidade).