24 de Setembro de 2025 • 09:22

Aquidauana

Bombeiros foram acionados às 20h10 sobre acidente de avião que vitimou quatro pessoas

Acidente ocorreu a 110 km da cidade

Redação

Publicado em 24/09/2025 às 07:45

Atualizado em 24/09/2025 às 07:53

O Corpo de Bombeiros de Aquidauana foi acionado por volta de 20h10 para atender ocorrência de queda de aeronave na região da fazenda Barra mansa, há aproximadamente 110 km de distância do município de Aquidauana.

Chegando ao local foi constatado que haviam quatro vítimas do sexo masculino em óbito.

Após os trabalhos da polícia científica e civil, os militares do CBMMS realizaram a retirada das vítimas das ferragens e entregou-as aos cuidados da funerária e polícia civil.

A operação de busca e resgate durou cerca de 9 horas, devido a distância e as condições de acesso ao local, envolvendo 3 militares e uma viatura.

Segundo informações 3 das vítimas faziam parte de uma equipe que estava produzindo um documentário sobre o Pantanal.

O acidente ocorreu no momento em que a aeronave realizaria o pouso na fazenda Barra Mansa.

Não há informações sobre o que causou a queda.

