02 de Dezembro de 2025 • 21:46

Preservando vidas

Bombeiros iniciam Operação Alerta Vermelho 2025 com foco na prevenção de acidentes

A operação é realizada em alusão à semana comemorativa do nascimento de Dom Pedro II

Da redação

Publicado em 02/12/2025 às 20:13

Nesta terça-feira, como parte da operação, uma equipe de bombeiros ministrou uma palestra de primeiros socorros para membros da Aldeia Limão Verde / João Éric/ O Pantaneiro

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS) deu início, nesta segunda-feira (1º), à Operação Alerta Vermelho 2025. A iniciativa, que segue até o dia 8 de dezembro, intensifica as ações preventivas, educativas e de conscientização em todo o estado, com foco na segurança da população durante as festas de fim de ano.

A operação é realizada em alusão à semana comemorativa do nascimento de Dom Pedro II, patrono dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil, e integra uma mobilização nacional idealizada pelo Conselho Nacional de Comandantes-Gerais dos Corpos de Bombeiros Militares (CNCGBM-LIGABOM), com a participação das 27 corporações estaduais.

Na capital e no interior, serão promovidas palestras, campanhas, demonstrações práticas e atividades comunitárias em locais de grande circulação. Entre os temas prioritários estão primeiros socorros, prevenção de acidentes domésticos, segurança no trânsito, prevenção de afogamentos, evacuação de ambientes e o uso seguro de energia elétrica e de decorações natalinas.

“A Operação Alerta Vermelho é uma mobilização nacional e demonstra a união e o comprometimento dos Corpos de Bombeiros Militares de todo o Brasil com a preservação da vida, do patrimônio e do bem-estar da sociedade”, destacou o comandante-geral do CBMMS, coronel Frederico Reis Pouso Salas.

Já nesta terça-feira (2), como parte da operação, uma equipe de bombeiros ministrou uma palestra de primeiros socorros para membros da Aldeia Limão Verde. A atividade reuniu 12 participantes e abordou procedimentos como exames primário e secundário, avaliação de vítimas, reanimação cardiopulmonar (RCP) em adultos e crianças, desobstrução de vias aéreas e demais medidas consideradas fundamentais para preservar vidas e evitar o agravamento de lesões.

A ação reforça o compromisso da corporação em levar conhecimento técnico e prático a diferentes comunidades, contribuindo para a formação de uma cultura de prevenção e resposta rápida em situações de emergência.

