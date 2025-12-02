Bombeiros iniciam Operação Alerta Vermelho 2025 com foco na prevenção de acidentes

Nesta terça-feira, como parte da operação, uma equipe de bombeiros ministrou uma palestra de primeiros socorros para membros da Aldeia Limão Verde / João Éric/ O Pantaneiro

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS) deu início, nesta segunda-feira (1º), à Operação Alerta Vermelho 2025. A iniciativa, que segue até o dia 8 de dezembro, intensifica as ações preventivas, educativas e de conscientização em todo o estado, com foco na segurança da população durante as festas de fim de ano.

A operação é realizada em alusão à semana comemorativa do nascimento de Dom Pedro II, patrono dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil, e integra uma mobilização nacional idealizada pelo Conselho Nacional de Comandantes-Gerais dos Corpos de Bombeiros Militares (CNCGBM-LIGABOM), com a participação das 27 corporações estaduais.

Na capital e no interior, serão promovidas palestras, campanhas, demonstrações práticas e atividades comunitárias em locais de grande circulação. Entre os temas prioritários estão primeiros socorros, prevenção de acidentes domésticos, segurança no trânsito, prevenção de afogamentos, evacuação de ambientes e o uso seguro de energia elétrica e de decorações natalinas.

“A Operação Alerta Vermelho é uma mobilização nacional e demonstra a união e o comprometimento dos Corpos de Bombeiros Militares de todo o Brasil com a preservação da vida, do patrimônio e do bem-estar da sociedade”, destacou o comandante-geral do CBMMS, coronel Frederico Reis Pouso Salas.

Já nesta terça-feira (2), como parte da operação, uma equipe de bombeiros ministrou uma palestra de primeiros socorros para membros da Aldeia Limão Verde. A atividade reuniu 12 participantes e abordou procedimentos como exames primário e secundário, avaliação de vítimas, reanimação cardiopulmonar (RCP) em adultos e crianças, desobstrução de vias aéreas e demais medidas consideradas fundamentais para preservar vidas e evitar o agravamento de lesões.

A ação reforça o compromisso da corporação em levar conhecimento técnico e prático a diferentes comunidades, contribuindo para a formação de uma cultura de prevenção e resposta rápida em situações de emergência.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!