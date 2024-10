Bombeiros intensificam buscas por vítima de afogamento em Camisão

As equipes do Corpo de Bombeiros estão mobilizadas em uma operação de busca para localizar o corpo de um homem, de 42 anos, de iniciais NMN, vítima de afogamento no rio Aquidauana. Os militares foram acionados para iniciarem a busca às 16 horas deste sábado (05) após serem acionados para resgatarem a vítima que teria desaparecido nas águas do rio nas proximidades da Cachoeira do Morcego, localizada na região do Distrito de Camisão, em Aquidauana (MS).

Mesmo utilizando técnicas de mergulho e equipamentos especializados para tentar localizar a vítima, as buscas precisaram ser interrompidas temporariamente com a caída da noite e, de acordo com os militares, será retomado na manhã deste domingo (06).

Militares nas buscas pelo corpo do homem de 42 anos que se afogou no Rio Aquidauana

Testemunhas relataram que a região da cachoeira é um ponto bastante frequentado por moradores e turistas, mas também apresenta riscos, especialmente em épocas de forte correnteza. As autoridades reforçam a importância da segurança ao frequentar áreas aquáticas e pedem que as pessoas redobrem a atenção em locais como este.