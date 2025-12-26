Acessibilidade

26 de Dezembro de 2025 • 19:16

Balanço

Bombeiros permaneceram em ação constante durante Natal em Aquidauana e Anastácio

Diversas ocorrências mobilizaram a corporação

Da redação

Publicado em 26/12/2025 às 18:13

Divulgação

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, por meio do 2º Subgrupamento de Bombeiros Militar / 3º Grupamento de Bombeiros Militar (2º SGBM/3º GBM), divulgou um balanço dos atendimentos realizados entre os dias 24 e 26 de dezembro de 2025 nas cidades de Aquidauana e Anastácio.

Na madrugada do dia 26, em Aquidauana (Centro), os bombeiros atenderam uma vítima com corte em um dedo do pé causado por contato com vidro na via pública. Após realizar curativo compressivo, a vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Aquidauana.

Na noite do dia 25, em Anastácio, ocorreu uma colisão entre uma motocicleta e um automóvel em via urbana. As duas vítimas que estavam na moto foram atendidas por equipes do SAMU e pela guarnição de resgate do Corpo de Bombeiros, que também ficou responsável pela segurança do local. O veículo envolvido na colisão evadiu-se antes de ser identificado. O local permaneceu sob responsabilidade da Polícia Militar.

Ainda decorrente de um acidente de trânsito, os bombeiros prestaram apoio e transporte a uma vítima ocupante de uma motocicleta que apresentava fratura exposta em membro inferior e hemorragia moderada. Foram realizados procedimentos de Atendimento Pré-Hospitalar, controle de sangramento e imobilização, com posterior transporte ao Pronto-Socorro de Aquidauana.

No período da tarde do dia 25, também em Anastácio (Centro), os bombeiros atenderam uma vítima idosa que apresentava sinais de fraqueza e mal-estar em uma residência. Após avaliação, a pessoa foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Aquidauana.

Em Aquidauana (Cidade Nova), no dia 24, os militares combateram um princípio de incêndio em um caminhão carregado com carvão. Foram utilizados aproximadamente 500 litros de água para resfriar a carga, e o local ficou aos cuidados do condutor do veículo.

Ainda no dia 24, em Aquidauana (José Fragelli), ocorreu uma colisão entre um carro e uma motocicleta. O condutor da moto, que sofreu escoriações, foi atendido, estabilizado e encaminhado ao Pronto-Socorro de Aquidauana. A ocorrência contou com o apoio de outros órgãos no local.

O Corpo de Bombeiros Militar reforça seu compromisso com a pronta resposta às emergências e orienta a população a acionar o serviço sempre que necessário.

