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Bombeiros realizam buscas por homem apÃ³s suspeita de afogamento no Rio Aquidauana

A suspeita de afogamento foi registrada na noite de domingo (22)

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 23/03/2026 Ã s 10:53

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Rio Aquidauana / Arquivo/ O Pantaneiro

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul realiza buscas por um homem após uma suspeita de afogamento registrada na noite de domingo (22), no Rio Aquidauana, nas proximidades da Cachoeira do Morcego, em Aquidauana.

De acordo com a corporação, a equipe foi acionada por volta das 19h40 pelo Centro de Operações do Corpo de Bombeiros (COCB). No local, os militares conversaram com uma mulher de 27 anos, esposa do suposto desaparecido.

Segundo relato, ela estava às margens do rio com o marido, um colega e um filho de 6 anos, quando o grupo estava em momento de lazer. Em determinado momento, o homem teria se afastado, caminhando pela margem no sentido da correnteza, até sair do campo de visão.

Uma testemunha informou ter visto um indivíduo com características semelhantes descendo pelo rio, sem sinais aparentes de afogamento ou pedido de socorro.

Diante da situação, a mulher acionou o Corpo de Bombeiros, que realizou o levantamento inicial de informações no local.

As buscas foram retomadas na manhã desta segunda-feira (23), com equipes mobilizadas na região para tentar localizar o homem.

O Corpo de Bombeiros orienta que a população tenha atenção em áreas de rios e cachoeiras, especialmente em situações que envolvam consumo de bebidas alcoólicas.

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