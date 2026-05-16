Bombeiros recolhem urubu encontrado em calçada no Bairro Alto

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O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul realizou, na tarde desta quinta-feira (14), o resgate de um urubu no bairro Alto, em Aquidauana.

A equipe foi acionada após moradores encontrarem a ave na calçada de uma residência localizada na Rua José Bonifácio.

No local, os bombeiros fizeram o recolhimento do animal de forma segura. Segundo a corporação, o urubu não apresentava ferimentos aparentes e também não oferecia risco às pessoas que estavam próximas.

Após o atendimento, a ave foi encaminhada para a base da Polícia Militar Ambiental de Aquidauana, onde ficou sob os cuidados da equipe responsável.

Os bombeiros orientam que, ao encontrar animais silvestres em áreas urbanas, a população evite tentar capturá-los por conta própria e acione os órgãos responsáveis para realizar o resgate de maneira segura.