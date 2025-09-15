Acessibilidade

15 de Setembro de 2025 • 19:26

Incêndios

Bombeiros reforçam combate a incêndios florestais em Aquidauana e Miranda

Militares alertam para os riscos de fumaça na BR-262

Redação

Publicado em 15/09/2025 às 16:44

Foto: O Pantaneiro

Com a intensificação dos focos de incêndio em setembro, o Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul tem atuado de forma estratégica no combate às queimadas que ameaçam a região de Aquidauana e Miranda. As ações fazem parte da Operação Pantanal, coordenada pelo 2º Subgrupamento de Bombeiros Militar (2º SGBM), pertencente ao 3º Grupamento do Corpo de Bombeiros.

Segundo o Capitão Carlos Antônio Saldanha e da Costa, comandante do quartel de Aquidauana e Miranda e chefe de operações da Operação Pantanal, as equipes foram acionadas para combater um incêndio de grandes proporções nas proximidades do Morro do Chapéu, às margens da BR-262.

"O fogo começou ontem à tarde. Imediatamente deslocamos nossas equipes para o local. Elas atuaram até o fim da noite e retornaram à área por volta das 4h da manhã. O terreno é de difícil acesso, com morrarias e vegetação densa, o que dificulta o combate direto", explicou o capitão Saldanha.

Ainda segundo o oficial, foi necessário o uso de aeronaves para conter o avanço das chamas. No entanto, a eficácia da ação aérea foi limitada pelas condições geográficas do local.

"A aeronave precisa voar muito alto por causa do desnível e da presença de árvores. Com isso, a água perde efetividade em alguns casos, ela evapora antes mesmo de atingir o solo", detalhou o comandante.

Riscos na rodovia e orientação aos motoristas

Além do impacto ambiental, os incêndios próximos à BR-262 aumentam o risco de acidentes com veículos e atropelamento de animais silvestres que fogem do fogo. O Capitão Saldanha fez um alerta direto aos motoristas que trafegam pela região.

"Se a pista estiver coberta por fumaça e a visibilidade for comprometida, não entre. Reduza a velocidade, ligue o pisca-alerta e só prossiga se for seguro. Já ocorreram acidentes graves em situações como essa, em que o motorista entra no meio da fumaça sem saber o que tem à frente", afirmou.

Ele também destacou o perigo de parar o carro próximo ao fogo:

"Mesmo com o ar-condicionado ligado, o calor externo pode elevar a temperatura do veículo a níveis perigosos. Há risco real de combustão."

Incêndios suspeitos e queimadas urbanas

Na última semana, outro foco de incêndio foi registrado na MS-450, com fogo se espalhando rapidamente da zona rural até as margens da rodovia. Embora ainda não haja confirmação oficial, há indícios de que a queimada pode ter sido criminosa.

"Não podemos afirmar com certeza, mas pelos vestígios no local, tudo leva a crer que o incêndio foi provocado. O comportamento do fogo naquele dia não condiz com uma queima natural, dado o clima e a velocidade de propagação", explicou Saldanha. "De uma propriedade, tivemos cerca de 95 hectares queimados."

Dentro das cidades, como Aquidauana, os incêndios em terrenos baldios também têm preocupado os bombeiros. A maioria, segundo o comandante, tem origem em queimadas de lixo ou folhas.

"Muitas pessoas preferem atear fogo em vez de descartar corretamente. Isso é perigoso e desnecessário. E o mesmo efetivo que combate esses pequenos focos é o que atende acidentes de trânsito e incêndios em residências", destacou.

Foto: O Pantaneiro

Como denunciar

O Corpo de Bombeiros orienta que, ao identificar focos de incêndio, a população entre em contato pelo número 193, que direciona automaticamente a chamada para a base mais próxima.

"Esse número gera estatísticas e agiliza o atendimento. E se a pessoa flagrar alguém ateando fogo, deve acionar a Polícia Militar (190), ou a Polícia Militar Ambiental, pois se trata de crime ambiental", finalizou o capitão.

2
Entre em nosso grupo