Bombeiros resgatam cavalo que caiu em fossa em Aquidauana

Divulgação/ Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar de Aquidauana realizou, na manhã desta terça-feira (28), o resgate de um cavalo que caiu em uma fossa séptica em frente a uma residência. O incidente foi registrado por volta das 6h40.



Ao chegarem ao local, os militares constataram que a fossa tinha cerca de dois metros de profundidade e que o animal ainda estava vivo, porém sem condições de sair por conta própria.



Para realizar o resgate com segurança, a equipe montou um tripé de salvamento com sistema de multiplicação de força, equipamento que permite o içamento controlado de vítimas ou objetos em locais confinados. Após o procedimento, o cavalo foi retirado sem ferimentos aparentes e entregue ao proprietário.



O Corpo de Bombeiros destacou que situações como essa exigem técnica e atenção, e orienta moradores a manter tampadas e sinalizadas fossas ou cavidades abertas, evitando acidentes com pessoas e animais.

