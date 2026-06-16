Bombeiros resgatam trabalhador rural de 22 anos após queda de cavalo no Pantanal

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Um trabalhador rural de 22 anos precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar após sofrer uma queda de cavalo durante atividades de manejo na região da Nhecolândia, uma das áreas mais remotas do Pantanal sul-mato-grossense.

O acidente ocorreu por volta das 16h40 do dia 15 de junho, na Fazenda São Joaquim. Segundo informações apuradas pela equipe de resgate, a vítima realizava a lida de campo montada em um equino quando o animal acabou pisando em um buraco de tatu, perdendo o equilíbrio e tombando sobre o cavaleiro.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 18h. Devido à distância e às características da região, foi necessário realizar um planejamento logístico para a operação de resgate. A guarnição da viatura Auto Salvamento (AS-157) partiu de Corumbá às 19h30 em direção à fazenda.

Por volta das 23h40, já na região do Japorã, na Nhecolândia, a equipe interceptou um caminhão da propriedade rural que realizava o transporte inicial da vítima em direção à cidade, agilizando o atendimento especializado.

Durante a avaliação, os bombeiros encontraram o trabalhador rural consciente e orientado. A vítima apresentava fortes dores na região do joelho esquerdo, com suspeita de lesão ligamentar, além de suspeita de fratura no membro inferior esquerdo e no dorso do pé.

Após a realização dos exames primário e secundário e o monitoramento dos sinais vitais, a equipe efetuou a imobilização do membro lesionado utilizando talas e ataduras, garantindo a estabilização necessária para o transporte seguro.

Em seguida, a vítima foi transferida para a viatura de resgate e encaminhada ao Pronto-Socorro de Corumbá, onde deu entrada às 2h15 da madrugada do dia 16 de junho, sendo entregue aos cuidados da equipe médica sem intercorrências durante o trajeto.

A ocorrência demonstra os desafios enfrentados pelas equipes de resgate em atendimentos realizados no Pantanal, onde as grandes distâncias e as dificuldades de acesso exigem planejamento, logística e rapidez para garantir assistência às pessoas que vivem e trabalham nas regiões mais isoladas do Estado.

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