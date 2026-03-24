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Bombeiros retomam buscas por homem desaparecido no Rio Aquidauana

O caso foi registrado na noite de domingo (22), por volta das 19h40, nas proximidades da Cachoeira do Morcego

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 24/03/2026 Ã s 08:57

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VocÃª RepÃ³rter/ O Pantaneiro

O Corpo de Bombeiros retomou, nesta terça-feira (24), as buscas por um homem que desapareceu nas águas do Rio Aquidauana, na região de Camisão, distrito de Aquidauana.

O caso foi registrado na noite de domingo (22), por volta das 19h40, nas proximidades da Cachoeira do Morcego, após acionamento ao Centro de Operações do Corpo de Bombeiros (COCB).

No local, os militares conversaram com a esposa do desaparecido, uma mulher de 27 anos, que relatou que o grupo estava às margens do rio, acompanhado de um colega e de um filho de 6 anos, quando o homem se afastou caminhando pela margem no sentido da correnteza, saindo do campo de visão.

Uma testemunha informou ter visto um indivíduo com características semelhantes descendo pelo rio, sem sinais aparentes de afogamento ou pedido de socorro.

Diante da situação, a ocorrência foi registrada como possível afogamento, e a equipe realizou o levantamento inicial de informações ainda na noite de domingo.

As buscas tiveram início na segunda-feira (23) e seguem nesta terça-feira, com equipes mobilizadas na região para tentar localizar o homem.

O Corpo de Bombeiros orienta atenção em áreas de rios e cachoeiras, especialmente em situações que envolvam consumo de bebidas alcoólicas.

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