Bombeiros são acionados para confirmar óbito de idoso de 80 anos

Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul atendeu na tarde desta segunda-feira (5) uma ocorrência inicialmente relatada como emergência clínica com suspeita de parada cardiorrespiratória, no município de Anastácio. A guarnição do 2º Subgrupamento de Bombeiros Militar (2º SGBM/3º GBM) deslocou-se até uma residência na Rua Dom Aquino, nº 1066, no Centro.

No local, os militares encontraram um idoso de 80 anos deitado sobre a cama, em posição de decúbito dorsal, já sem sinais vitais. Durante a avaliação, foram constatados sinais compatíveis com óbito, como rigidez cadavérica e pupilas em midríase (dilatadas).

De acordo com informações prestadas por familiares, o idoso tinha histórico de diabetes e apresentava amputação do membro inferior direito.

Diante da confirmação do óbito, os bombeiros entraram em contato com o Centro de Operações de Comando e Controle (COCB), que acionou a Polícia Civil.

Após a conclusão dos procedimentos, a guarnição retornou à base sem registros de alterações no estado dos militares envolvidos no atendimento.

