Acessibilidade

06 de Janeiro de 2026 • 18:13

Buscar

Últimas notícias
X
Tristeza

Bombeiros são acionados para confirmar óbito de idoso de 80 anos

Serviço foi acionado inicialmente para suspeita de parada cardiorrespiratória, mas vítima já apresentava sinais de morte

Da redação

Publicado em 06/01/2026 às 15:49

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul atendeu na tarde desta segunda-feira (5) uma ocorrência inicialmente relatada como emergência clínica com suspeita de parada cardiorrespiratória, no município de Anastácio. A guarnição do 2º Subgrupamento de Bombeiros Militar (2º SGBM/3º GBM) deslocou-se até uma residência na Rua Dom Aquino, nº 1066, no Centro.

No local, os militares encontraram um idoso de 80 anos deitado sobre a cama, em posição de decúbito dorsal, já sem sinais vitais. Durante a avaliação, foram constatados sinais compatíveis com óbito, como rigidez cadavérica e pupilas em midríase (dilatadas).

De acordo com informações prestadas por familiares, o idoso tinha histórico de diabetes e apresentava amputação do membro inferior direito.

Diante da confirmação do óbito, os bombeiros entraram em contato com o Centro de Operações de Comando e Controle (COCB), que acionou a Polícia Civil.

Após a conclusão dos procedimentos, a guarnição retornou à base sem registros de alterações no estado dos militares envolvidos no atendimento.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Infraestrutura

 Aquidauana intensifica manutenção de ruas sem pavimentação em bairros da cidade

Transporte

Governo planeja novo aeródromo para Aquidauana já em 2026

Ainda dá tempo

Processo seletivo do magistério recebe inscrições até o dia 11

Ao todo, o certame abrange 17 cargos, com vagas para professores

Tempo

Aquidauana amanhece ensolarada e não há previsão de chuva

Publicidade

Aquidauana

Incêndio teria sido provocado por ex-marido em Aquidauana

ÚLTIMAS

Planejamento

Nioaque é incluído no Mapa do Turismo Brasileiro e sanciona nova Lei do Plano Municipal

Município avança em políticas públicas para o setor com a criação do plano municipal, reestruturação do conselho e do fundo de turismo

Prejuízo e risco

Acidentes derrubam um poste a cada três dias em Mato Grosso do Sul

Dados da Energisa apontam 114 colisões com postes em 2025, com média de custo de R$ 8,2 mil por ocorrência, de responsabilidade do condutor

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo