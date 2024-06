Bombeiros socorrem jovem ferido por faca em Aquidauana

Divulgação

Na madrugada de ontem, 17, uma ocorrência inusitada movimentou a Rua Antônio Campelo, em Aquidauana.

Um jovem de 18 anos foi socorrido pelos bombeiros após se ferir com uma faca, em circunstâncias que envolveram consumo excessivo de álcool.

O jovem foi encontrado caído ao solo, consciente e orientado, mas apresentando um pequeno ferimento incisivo no antebraço esquerdo, claramente causado por uma arma branca.

O odor etílico forte que exalava indicava a ingestão recente de bebida alcoólica.

Segundo informações obtidas no local, o próprio jovem admitiu ter se auto lesionado após consumir bebidas alcoólicas. Os bombeiros, após realizarem a abordagem inicial, procederam com a avaliação do ferimento, controle de hemorragia e imobilização da área afetada.

Após receber os primeiros socorros no local, o jovem foi rapidamente transportado para o Hospital Regional de Aquidauana, onde foi deixado aos cuidados da equipe médica para um tratamento mais detalhado e acompanhamento.