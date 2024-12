Bombeiros socorrem jovem vítima de esfaqueamento no Pantanal

Corpo de Bombeiros / Corpo de Bombeiros, Divulgação, Ilustrativa

O Corpo de Bombeiros socorreu um rapaz de 22 anos, trabalhador de uma fazenda na região da Curva do Leque, em Corumbá, na tarde de ontem (22).

Segundo informações, os bombeiros foram acionados para ir de encontro a uma caminhonete vindo da fazenda, com uma vítima de arma branca.

O rapaz estava com um ferimento no membro superior direito e outro no abdômen quadrante inferior direito.

A vítima encontrava-se consciente e orientada. Foi prestado os primeiros socorros a vítima, que foi conduzida até o Pronto Socorro Municipal, onde ficou aos cuidados do médico plantonista.

Não foi informado como o jovem foi atingido.