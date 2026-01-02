Bombeiros socorrem motociclista após acidente em Aquidauana

Corpo de Bombeiros de Aquidauana

O Corpo de Bombeiros Militar em Aquidauana foi acionado na tarde de quarta-feira (31), para atendimento a um sinistro de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta, no município de Aquidauana.

No local, as guarnições realizaram o estacionamento das viaturas e a sinalização de segurança da via. Em conjunto com a Unidade de Resgate (UR), foram atendidas duas vítimas. Uma delas encontrava-se próxima à motocicleta e estava sendo assistida pela guarnição da UR. A segunda vítima, um homem, estava à frente de um veículo Toyota SW4, de cor preta.

A vítima do sexo masculino apresentava-se consciente e orientada, com suspeita de fratura no membro inferior esquerdo (perna) e um corte contuso na mão esquerda. O membro inferior foi imobilizado com tala e ataduras, enquanto a lesão na mão recebeu procedimentos de hemostasia. Posteriormente, a vítima foi imobilizada em prancha rígida, com uso de colar cervical e tirantes, sendo encaminhada ao Pronto-Socorro de Aquidauana pela Unidade de Resgate.

Os veículos envolvidos foram uma motocicleta Honda 160, de cor cinza, e um Toyota SW4, de cor preta. Ambos permaneceram sob responsabilidade da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul. A condutora do veículo Toyota SW4 permaneceu no local, sem ferimentos, para os esclarecimentos necessários. A área ficou sob os cuidados da guarnição da PM/MS.